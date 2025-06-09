«Петербургский дизайн» снова в деле: новая жизнь в сердце города

В самом центре Санкт-Петербурга, в стенах легендарного Гостиного двора, кипит работа. Здесь готовится к открытию обновленная площадка проекта «Петербургский дизайн», который уже успел завоевать любовь горожан и гостей города. Хотя точная дата старта пока держится в секрете, организаторы уверяют: ждать осталось недолго.

Выбор места для возрождения проекта не случаен. Гостиный двор, несмотря на свою многовековую историю, в последние годы активно меняется, удивляя посетителей современными решениями. В прошлом сезоне именно здесь «Петербургский дизайн» доказал, что классика и актуальные тренды могут отлично сочетаться. Многие участники проекта тогда просили вернуться на эту площадку – и их пожелания были услышаны.

Инициатива, объединяющая лучших петербургских дизайнеров, стартовала три года назад при содействии городских властей. Первые точки открылись в торговых центрах «Питер Радуга», «Лето» и «Континент на Байконурской», а позже к ним присоединились «Галерея» и «Сенная». В рамках проекта местные бренды одежды, обуви и аксессуаров получили возможность бесплатно размещать свои коллекции в крупных торговых пространствах, а также помощь в продвижении и развитии бизнеса.

За время существования проекта на поддержку локальных производителей было направлено свыше 300 миллионов рублей. Это позволило многим маркам не только укрепить свои позиции, но и выйти на новый уровень. После небольшого перерыва, который был взят в феврале для переосмысления формата, «Петербургский дизайн» возвращается с обновленной концепцией.

Эксперты отмечают, что подобные инициативы крайне важны для развития локальной экономики. По данным исследований, покупатели все чаще отдают предпочтение товарам местного производства, ценя их уникальность и качество. В Европе, например, подобные проекты существуют уже давно и пользуются огромной популярностью. Петербург, следуя мировым трендам, демонстрирует, что и в России можно создавать успешные платформы для поддержки талантливых дизайнеров.

Остается только дождаться открытия обновленной площадки, чтобы своими глазами увидеть, какие сюрпризы подготовили петербургские мастера на этот раз.

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