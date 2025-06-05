Петербургский чекап: медицинский туризм в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург делает ставку на медицинский туризм, запуская инновационную программу «Петербургский чекап». Этот амбициозный проект разрабатывается в рамках акселерационной программы по развитию туристических продуктов при поддержке городских властей и федерального министерства экономического развития.

На недавней стратегической сессии с участием ведущих специалистов отрасли были представлены локальные медицинские услуги, которые войдут в комплексные туристические пакеты для иностранных гостей. Особое внимание уделяется созданию уникального продукта «Петербургский чекап» — программы комплексного медицинского обследования, сочетающей диагностику с культурной программой.

Обучение специалистов стало ключевым элементом проекта. Участники программы освоили современные методики интеграции медицинских и туристических услуг, что позволяет создавать принципиально новые продукты в сфере оздоровительного туризма «Петербургский чекап». По оценкам экспертов, такой комплексный подход способен значительно повысить привлекательность города для медицинских туристов.

«Наш город обладает уникальными возможностями для развития этого направления, — отмечают в городском комитете по туризму. — Современная медицинская инфраструктура, включающая около 3000 учреждений, в сочетании с богатым культурным наследием создает идеальные условия для медицинского туризма».

В ближайших планах — расширение образовательных программ для подготовки специалистов «Петербургский чекап», способных работать на стыке медицины и гостеприимства. Особое внимание уделяется разработке стандартов обслуживания, соответствующих международным требованиям.

«Создание конкурентоспособного продукта в сфере медицинского туризма требует слаженной работы многих отраслей, — подчеркивают участники проекта. — Мы работаем над тем, чтобы каждый пациент-турист получал не только качественное лечение, но и незабываемые впечатления от посещения нашего города».

Развитие медицинского туризма «Петербургский чекап» рассматривается как важный фактор экономического роста Санкт-Петербурга. Ожидается, что новая программа создаст дополнительные рабочие места и привлечет значительные инвестиции в городскую инфраструктуру.

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