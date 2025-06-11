Петербургские заведения повышают цены и уменьшают порции

Посещение кафе и ресторанов в Северной столице становится все дороже. В последние месяцы гости замечают, что цены в меню заметно выросли, а порции стали меньше. Причина — стремительное подорожание продуктов, из-за которого владельцам заведений приходится искать способы удержать бизнес на плаву.

С начала года стоимость многих ингредиентов резко увеличилась, что напрямую отразилось на ценах в ресторанах. Особенно сильно подорожали овощи, сыры и мясные продукты. В результате блюда, которые раньше считались доступными, теперь стоят на треть дороже. Некоторые заведения идут на хитрость, слегка уменьшая порции или заменяя дорогие компоненты более бюджетными аналогами, но полностью скрыть рост затрат не получается.

Ситуация усугубляется и другими факторами. Повышение зарплат сотрудников, внедрение новых технологий и рост спроса на доставку также влияют на конечную стоимость блюд. Например, многие рестораны активно развивают сервисы онлайн-заказов, что требует дополнительных вложений в автоматизацию процессов.

Эксперты отмечают, что тенденция к подорожанию сохранится и в ближайшие месяцы. Если раньше цены менялись постепенно, то сейчас скачки стали более резкими. Особенно это касается блюд, в которых используются импортные продукты или сезонные овощи.

При этом посетители все чаще замечают, что привычные позиции в меню могут внезапно исчезнуть или измениться в составе. Некоторые рестораны пересматривают свои концепции, предлагая более простые, но доступные варианты. Однако даже такие меры не всегда спасают от необходимости повышать цены.

Аналитики считают, что в ближайшее время ситуация вряд ли стабилизируется. Пока нет предпосылок к снижению стоимости продуктов, а значит, и цены в заведениях продолжат расти. Для многих горожан это означает, что поход в ресторан постепенно превращается в более редкое и продуманное событие, чем раньше.

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