Петербургские выходные 12,13 июля: тропическая жара с грозовыми сюрпризами

На предстоящие выходные синоптики обещают петербуржцам настоящую погодную встряску. По словам главного метеоролога города Александра Колесова, 12-13 июля в Северной столице установится аномально жаркая погода с температурой до +32 градусов, которая будет сопровождаться мощными ливнями и грозами.

Перед этим горожан ждет резкий погодный контраст. Если в четверг, 10 июля, столбики термометров едва достигли +18 градусов из-за прохладного северо-восточного ветра и дождей, то уже в пятницу воздух прогреется до +28 градусов. Особенно жарко будет в южных районах Ленинградской области, где ожидается до +30 градусов, тогда как на Карельском перешейке температура окажется более умеренной – около +22…+26 градусов.

Метеорологи предупреждают, что в выходные стоит быть готовым к любым сюрпризам природы. Ливни с грозами могут внезапно обрушиться на любой район города и области, сопровождаясь шквалистым ветром и даже градом. При этом из-за высокой температуры воздуха такие осадки будут носить кратковременный, но интенсивный характер.

Купальный сезон в самом Петербурге пока под вопросом – все 24 городских пляжа остаются закрытыми из-за несоответствия воды санитарным нормам. Желающим освежиться придется отправиться на разрешенные пляжи Ленинградской области.

Такие резкие погодные колебания продолжают тенденцию этого лета. Первая половина сезона удивила горожан нехарактерной для июля прохладой, что даже отразилось на потребительских привычках – в июне продажи мороженого упали на 15%, зато спрос на традиционные зимние блюда, включая оливье, неожиданно вырос. Теперь же петербуржцам предстоит адаптироваться к противоположной крайности – тропической жаре с экстремальными осадками.