Петербургские университеты получат крупные инвестиции в технологии будущего

Два ведущих вуза Санкт-Петербурга стали лидерами федерального конкурса исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта. Университет ИТМО и Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге получат значительное финансирование на развитие перспективных технологических направлений. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

Каждое учебное заведение получит по 676 миллионов рублей на двухлетний период для проведения фундаментальных и прикладных исследований. Эти средства выделяются Министерством экономического развития Российской Федерации. Особенно стоит отметить, что ИТМО дополнительно привлек 340 миллионов рублей от коммерческих партнеров, что доводит общий объем финансирования этого университета до впечатляющей суммы в 1 миллиард рублей.

Основные научные работы будут сосредоточены на двух ключевых направлениях: разработке современных нейросетевых архитектур и создании автоматизированных систем для проектирования сложных мультиагентных моделей. Эти технологии относятся к числу наиболее перспективных в современной компьютерной науке.

Губернатор Беглов подчеркнул стратегическое значение этих исследований: «Искусственный интеллект сегодня определяет вектор технологического прогресса. Мы уверены, что реализация этих проектов внесет существенный вклад в развитие научного потенциала и поможет решать актуальные задачи городского и национального масштаба. Санкт-Петербург и впредь будет создавать все условия для поддержки передовых научных разработок».

Ранее аналогичную государственную поддержку получил Санкт-Петербургский государственный университет. Кроме того, в начале весны в городе проводился конкурс для молодых ученых и предпринимателей, которые могли представить свои инновационные проекты в трех категориях: коммерческие идеи, технические разработки и фундаментальные научные исследования. Эти инициативы демонстрируют последовательную политику властей по созданию в Северной столице мощного научно-технологического кластера.

Петербургские вузы получат полтриллиона на подготовку IT-гениев