Петербургские пляжи: новый раздел на портале Visit-Petersburg открывает неожиданные грани отдыха

Санкт-Петербург продолжает удивлять туристов. Теперь на официальном туристическом портале Visit-Petersburg появился раздел, посвящённый пляжному отдыху — направлению, которое многие не связывают с Северной столицей. Однако город на Неве готов разрушить стереотипы: десятки благоустроенных пляжей, чистые воды Финского залива и развитая инфраструктура ждут гостей.

Открывая новые грани Петербурга

Многие воспринимают Петербург исключительно как город музеев, дворцов и разводных мостов. Но летом он превращается в настоящий курорт:

— 30+ оборудованных пляжей с зонами для отдыха и спорта

— Песчаные берега и живописные природные ландшафты

— Водные развлечения: от SUP-бординга до каякинга

— Экологические маршруты вдоль побережья

Как отмечает Яна Макшина, генеральный директор Городского туристско-информационного бюро:

«Мы хотим показать, что Петербург — это не только Эрмитаж и «Белые ночи». Здесь можно отлично позагорать, искупаться и даже попробовать себя в новых видах спорта. Наш новый раздел поможет туристам открыть город с другой стороны».

Безопасность и комфорт

Все пляжи, представленные на портале, соответствуют строгим стандартам:

— Регулярный контроль качества воды

— Спасательные службы и медпункты

— Инфраструктура для детей и взрослых

— Удобные раздевалки и туалеты

Для удобства гостей разработан детальный гид с картами, описанием маршрутов и советами по выбору локаций.

Больше, чем просто пляжи

Отдых у воды в Петербурге — это ещё и возможность:

— Увидеть редкие виды птиц на природных территориях

— Принять участие в экологических акциях

— Отправиться на экскурсии по живописным островам

— Посетить пляжные фестивали и спортивные события

Кому подойдёт такой отдых?

— Семьям с детьми — мелководные зоны и игровые площадки

— Активным туристам — водные виды спорта и веломаршруты

— Ценителям тишины — уединённые уголки с видами на залив

— Фотографам — потрясающие закаты и морские пейзажи

Новый раздел на Visit-Petersburg — это шанс переосмыслить поездку в Северную столицу. Теперь культурный отдых можно легко сочетать с пляжным релаксом, открывая для себя совершенно новый Петербург.

Готовы ли вы к неожиданному пляжному отдыху в городе на Неве?