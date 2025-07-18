Петербургские пляжи: новый раздел на портале Visit-Petersburg открывает неожиданные грани отдыха

Санкт-Петербург продолжает удивлять туристов. Теперь на официальном туристическом портале Visit-Petersburg появился раздел, посвящённый пляжному отдыху — направлению, которое многие не связывают с Северной столицей. Однако город на Неве готов разрушить стереотипы: десятки благоустроенных пляжей, чистые воды Финского залива и развитая инфраструктура ждут гостей.
Открывая новые грани Петербурга
Многие воспринимают Петербург исключительно как город музеев, дворцов и разводных мостов. Но летом он превращается в настоящий курорт:
— 30+ оборудованных пляжей с зонами для отдыха и спорта
— Песчаные берега и живописные природные ландшафты
— Водные развлечения: от SUP-бординга до каякинга
— Экологические маршруты вдоль побережья
Как отмечает Яна Макшина, генеральный директор Городского туристско-информационного бюро:
«Мы хотим показать, что Петербург — это не только Эрмитаж и «Белые ночи». Здесь можно отлично позагорать, искупаться и даже попробовать себя в новых видах спорта. Наш новый раздел поможет туристам открыть город с другой стороны».
Безопасность и комфорт
Все пляжи, представленные на портале, соответствуют строгим стандартам:
— Регулярный контроль качества воды
— Спасательные службы и медпункты
— Инфраструктура для детей и взрослых
— Удобные раздевалки и туалеты
Для удобства гостей разработан детальный гид с картами, описанием маршрутов и советами по выбору локаций.
Больше, чем просто пляжи
Отдых у воды в Петербурге — это ещё и возможность:
— Увидеть редкие виды птиц на природных территориях
— Принять участие в экологических акциях
— Отправиться на экскурсии по живописным островам
— Посетить пляжные фестивали и спортивные события
Кому подойдёт такой отдых?
— Семьям с детьми — мелководные зоны и игровые площадки
— Активным туристам — водные виды спорта и веломаршруты
— Ценителям тишины — уединённые уголки с видами на залив
— Фотографам — потрясающие закаты и морские пейзажи
Новый раздел на Visit-Petersburg — это шанс переосмыслить поездку в Северную столицу. Теперь культурный отдых можно легко сочетать с пляжным релаксом, открывая для себя совершенно новый Петербург.
Готовы ли вы к неожиданному пляжному отдыху в городе на Неве?