Петербургские пляжи могут обзавестись зонами для четвероногих купальщиков

С началом осени в Северной столице вступит в силу запрет на посещение официальных пляжей с домашними животными. Новые правила затронут 24 городские зоны отдыха, расположенные в шести районах города. Исключение сделают только для собак-поводырей, сопровождающих своих хозяев.

Инициатива, направленная на поддержание чистоты и безопасности пляжных территорий, уже вызвала дискуссии среди горожан. Депутат городского парламента Алексей Цивилёв высказал опасения, что полный запрет может привести к конфликтам между отдыхающими и владельцами собак. В качестве альтернативы парламентарий предложил создать специализированные пляжи для четвероногих питомцев.

Согласно предложению, такие зоны оборудуют защитными ограждениями, снабдят контейнерами для уборки и информационными стендами с правилами поведения. «Подобные территории могли бы появиться не только у воды, но и в городских парках», — отметил Цивилёв. Инициатива уже направлена на рассмотрение вице-губернатору Евгению Разумишкину.

Специализированные площадки позволят владельцам собак комфортно проводить время со своими питомцами, не нарушая при этом покой других отдыхающих. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время, что позволит подготовить необходимую инфраструктуру к следующему пляжному сезону.