Петербургские парадоксы: почему в холода покупают больше мороженого

В то время как по всей стране продажи мороженого снижаются, в Северной столице наблюдается обратная тенденция. Казалось бы, прохладное и дождливое лето должно отбивать охоту к холодным десертам, но статистика говорит об обратном.

Эксперты связывают этот неожиданный рост с двумя ключевыми факторами. Во-первых, сыграла роль повышенная туристическая активность — гости города, несмотря на капризы погоды, традиционно балуют себя местными сладостями. Во-вторых, свою роль сыграло расширение ассортимента, включая появление новых сортов и «здоровых» вариантов десерта.

Однако общая картина по стране менее радужная. Многие потребители стали отказываться от привычного лакомства в пользу более доступных альтернатив. Творожные десерты, сладкие сырки и другие молочные продукты постепенно занимают место в потребительских корзинах там, где раньше лежало мороженое.

Ценовой фактор оказался важнее капризов природы. Даже в условиях не самого жаркого лета люди готовы покупать любимое лакомство, если оно соответствует их представлениям о качестве и доступности. Но когда цены пересекают определенную границу, многие начинают искать другие способы побаловать себя сладким.

Интересно, что онлайн-продажи холодного десерта демонстрируют устойчивость к общему спаду. Возможно, удобство доставки и возможность выбрать необычные сорта перевешивают для части покупателей фактор цены.

Этот парадоксальный спрос в Петербурге показывает, что даже в неподходящую погоду традиции и настроение могут оказаться сильнее логики. Город, известный своими контрастами, в очередной раз подтвердил эту особенность в самых неожиданных потребительских предпочтениях.

Петербург превратился в сладкий рай: фестиваль мороженого покоряет гурманов