Петербургские отели дорожают при снижении спроса

Рынок гостиничных услуг Санкт-Петербурга демонстрирует парадоксальную динамику: стоимость номеров продолжает расти, несмотря на уменьшающуюся заполняемость отелей. Согласно данным аналитиков Hotel Advisor, за первые шесть месяцев 2025 года средняя цена за номер выросла на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 8,2 тысячи рублей за сутки. При этом уровень загрузки гостиниц снизился на 2,1 процентного пункта, остановившись на отметке 68%.

Наиболее существенный скачок цен зафиксирован в премиальном сегменте — пятизвёздочные отели подорожали на 18%, установив планку в 12,5 тысячи рублей за ночь. Четырёхзвёздочные гостиницы прибавили в цене 15%, а трёхзвёздочные — 9,5%. Несмотря на формальный рост доходности номерного фонда на 13%, реальные доходы отельеров с учётом инфляции остались практически на прежнем уровне.

«Наш опыт подтверждает общую рыночную тенденцию, — отмечает Антон Агапов, представитель сети апарт-отелей YES. — При росте средней цены номера на 17% мы наблюдаем незначительное снижение загрузки на 2,2 пункта». Николай Антонов из «МТЛ–Апарт» добавляет, что первое полугодие прошло стабильно, а дальнейшая стратегия будет направлена на повышение качества сервиса и привлечение гостей за счёт индивидуального подхода.

Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию несколькими факторами. С одной стороны, отельеры пытаются компенсировать возросшие расходы, включая новый туристический налог, который с января 2025 года легли на плечи самих средств размещения. С другой — сокращение покупательной способности российских туристов, составляющих основную клиентскую базу, не позволяет рассчитывать на существенное увеличение спроса.

Особенно заметно падение заполняемости в среднем ценовом сегменте, где показатель снизился на 3,5 пункта. Как отмечает Раиль Муфазданов из сети Vertical, реального роста доходов не произошло, а значительного повышения цен ждать не стоит до возвращения иностранных туристов.

Однако некоторые участники рынка сохраняют оптимизм. Антон Агапов прогнозирует рост средней цены номера на 6% во втором полугодии при сохранении загрузки на уровне 90%. Это, по его мнению, позволит увеличить доходность номерного фонда на 5%, что в текущих экономических условиях можно считать хорошим результатом.