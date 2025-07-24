Петербургские курьеры под ударом: бизнес просит временно отменить штрафы

В Санкт-Петербурге представители делового сообщества обратились к властям с просьбой приостановить штрафы для курьерских служб. Инициатива исходит от ключевых отраслевых объединений, включая Ассоциацию транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС, Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциацию розничной торговли (АКОРТ). По их мнению, бизнес не успел адаптироваться к новым нормативам, введённым городской администрацией.

Основная проблема заключается в том, что выполнение свежих требований требует значительных временных и финансовых затрат. Например, компании должны закупить специальные сумки с идентификационными номерами, разработать новую униформу со светоотражающими элементами. Подсчитано, что процесс разработки и производства экипировки может растянуться на полгода. Некоторые сервисы даже были вынуждены перенаправить в Петербург запасы формы, изначально предназначенные для Москвы.

Ещё одна сложность — отсутствие чётких инструкций. Сейчас нет ясности по вопросам нумерации курьеров, стандартов форменной одежды и порядка обмена данными с контролирующими органами. Из-за этого сотрудники служб доставки и их работодатели рискуют получить серьёзные штрафы: до 5 тысяч рублей для курьеров и до полумиллиона — для компаний. Кроме того, транспорт могут изъять, что уже происходит в рамках регулярных рейдов.

Чтобы смягчить ситуацию, ассоциации предложили временные послабления. Они просят ввести шестимесячный мораторий на штрафы за отсутствие светоотражающих элементов и номеров на одежде, четырёхмесячный — за несоответствие термосумок требованиям и трёхмесячный — за отсутствие спецномеров на транспорте. Также бизнес просит перенести на 1 января 2026 года введение ограничений скорости и запретных зон, а требования к реестрам и внешнему виду курьеров — до 1 апреля 2025 года.

Отдельно обсуждается допустимая скорость передвижения. Сейчас курьерам запрещено ездить быстрее 10 км/ч в пешеходных зонах, что, по мнению представителей отрасли, слишком строго. Они предлагают установить лимит в 25 км/ч, оставив пониженную скорость только возле школ и парков.

Ужесточение правил уже привело к негативным последствиям. Часть курьеров уволилась, опасаясь штрафов и проверок. Компании предупреждают, что это может спровоцировать рост цен на доставку и увеличение сроков выполнения заказов.

Напомним, что новые нормы, введённые постановлениями губернатора Александра Беглова и транспортного комитета, обязывают курьеров носить опрятную униформу со светоотражающими элементами и ID-номерами. Также запрещено передвигаться по некоторым пешеходным улицам, включая Исаакиевскую площадь и Английскую набережную.

Полицейские уже активно взялись за контроль: с момента вступления правил в силу изъято более 1,2 тыс. средств индивидуальной мобильности, а почти 900 курьеров-мигрантов оказались в России с нарушениями миграционного законодательства. Две крупные компании-доставщика также попали под проверки — в отношении них составлено 37 протоколов.

В такой ситуации бизнес надеется, что власти пойдут навстречу и дадут время на адаптацию, чтобы избежать кризиса в сфере логистики.