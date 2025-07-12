Петербургские кинотеатры показали резкий рост сборов в начале лета

Июнь 2025 года стал успешным месяцем для кинопроката в Северной столице. Согласно данным Единой федеральной системы учёта киносеансов (ЕАИС), доходы кинотеатров Петербурга выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 237,2 млн рублей. По всей стране валовые сборы составили 3,58 млрд рублей, что значительно превышает показатели июня 2024 года (2,74 млрд рублей).

Популярность кино подтверждается и статистикой посещаемости: в Петербурге за месяц фильмы посмотрели около 562 тысяч зрителей при средней заполняемости залов 11%. В масштабах России этот показатель достиг 8,7 млн человек, хотя ещё в 2021 году он составлял 10,2 млн.

Лидерами проката стали боевик «Балерина» (продолжение франшизы о Джоне Уике) с сборами 35,56 млн рублей, отечественная комедия «На деревню дедушке» (28,6 млн рублей) и мелодрама «Материалистка» (22,1 млн рублей). При этом средняя цена билета в городе варьировалась от 412 до 437 рублей, тогда как годом ранее она не превышала 350 рублей. По России стоимость посещения киносеанса в среднем составила 430 рублей.

Несмотря на летний подъём, начало года выдалось для индустрии непростым. Первый квартал 2025-го ознаменовался антирекордом посещаемости — всего 39,3 млн зрителей по стране, что стало худшим результатом с 2022 года. Эксперты связывают это с отсутствием крупных премьер и недостаточной рекламной поддержкой. Однако благодаря повышению цен на билеты кассовые сборы сократились не так значительно.

Киносети «Формула кино» и «Синема Парк» в 2024 году увеличили выручку на 12,6% (7,5 млрд рублей), но их чистая прибыль снизилась более чем вчетверо. В последние годы в российском прокате доминируют сказочные сюжеты: если в 2023-м лидерами были «Чебурашка» и «Баба Яга спасает мир», то в 2024-м зрители предпочли «Бременских музыкантов» и новых «Богатырей». Новогодний сезон 2025 года прошёл под знаком «Волшебника Изумрудного города» и «Финиста. Первого богатыря», а также обновлённых версий классических мультфильмов.

Всего за 2024 год российские фильмы собрали в прокате свыше 36 млрд рублей — результат, достигнутый благодаря 214 отечественным кинокартинам. Эти цифры подтверждают, что, несмотря на колебания посещаемости, индустрия кинопроката продолжает демонстрировать финансовую устойчивость.