Петербургские кафе получат компенсацию за новогодний декор

Власти Санкт-Петербурга подготовили для рестораторов и владельцев кафе приятный сюрприз. Как сообщил председатель комитета по промышленной политике Александр Ситов, предприятия общепита смогут вернуть до 2 миллионов рублей, потраченных на праздничное оформление витрин к Новому году. Подробные условия конкурса на возмещение расходов станут известны уже в августе.

Эта инициатива – часть комплексной программы поддержки гастрономического бизнеса. Город также готов компенсировать до 70% затрат на закупку оборудования и текстиля, но с важным условием – вся продукция должна быть произведена в Петербурге.

Максимальный размер такой субсидии может достигать 1 миллиона 175 тысяч рублей.

«Предприниматели смогут получить возврат средств уже через месяц после украшения витрин в декабре», – уточнил Ситов. По его словам, подобные меры стимулируют бизнес создавать уютную атмосферу, что делает город более привлекательным для туристов.

Статистика подтверждает важность развития сферы гостеприимства. В новогодние праздники 2025 года Петербург посетило на 14% больше гостей, чем годом ранее. Иностранные туристы оставили в городе рекордные 32 миллиарда рублей. При этом россияне в декабре в среднем тратили на празднование по 64,5 тысячи рублей на человека.

Новые меры поддержки должны помочь предприятиям общепита не только украсить город к главному зимнему празднику, но и повысить качество обслуживания, что в конечном итоге положительно скажется на туристической привлекательности Северной столицы.