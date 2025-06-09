Петербургские историки обнаружили подлинный указ Петра I о городской застройке

В Санкт-Петербурге произошло важное событие для любителей истории — специалисты подтвердили подлинность уникального документа, подписанного Петром Великим. Речь идет о рукописном указе от сентября 1715 года, который устанавливал первые в истории города правила строительства. Находка была сделана в фондах Центрального государственного исторического архива Северной столицы.

Документ представляет особую ценность, так как демонстрирует, с какой тщательностью основатель подходил к созданию нового города. В указе четко прописано требование возводить здания только по утвержденным чертежам, которые выдавались в Канцелярии городовых дел. Нарушителей ждало серьезное наказание — конфискация незаконной постройки и штраф в размере 10 рублей за каждое строение. Интересно, что собранные средства планировалось направить на строительство медицинского учреждения — вероятно, того самого госпиталя на Выборгской стороне, который позже превратился в знаменитую Военно-медицинскую академию.

Экспертиза подтвердила подлинность всех элементов документа. Бумага с голландской филигранью «Герб Амстердама» идентична той, на которой Петр I несколькими годами позже создавал эскизы для Петергофа. Подпись императора полностью соответствует известным образцам его почерка.

Текст указа сохранил характерные языковые особенности петровской эпохи: «Понеже здесь в Санктпитербурхе многия строятца не по указу и не в указанных местах, того ради повелеваем сим указом дабы нихто нигде против указу отнюдь не строился…»

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что с момента основания Петербург развивался по четкому плану, и современные власти намерены сохранять эту традицию. В качестве примера он привел новый Генплан развития города до 2040 года, который был окончательно утвержден в декабре 2024 года после тщательного рассмотрения тысяч предложений от горожан и депутатов.

Эта находка позволяет по-новому взглянуть на историю градостроительства в России. Петровские указы заложили основы того строгого архитектурного порядка, который и сегодня отличает Северную столицу. Документ свидетельствует, что уже в первые годы существования города его создатель заботился не только о красоте, но и о системности застройки.

Обнаружение подлинного указа Петра I — важное событие не только для историков, но и для всех, кто интересуется прошлым России. Оно напоминает нам, что великий город создавался не стихийно, а по тщательно продуманному плану, элементы которого сохраняют свою актуальность и через три столетия.

Архитектура Санкт-Петербурга