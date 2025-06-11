Петербургские гиды на сегвеях и собака-талисман: как работает туристическая служба помощи

За первый месяц работы мобильной службы поддержки туристов «Турпомощь/AskmeSPb» ее сотрудники помогли более 8 тысячам гостей города. Среди обратившихся были как россияне из разных регионов, так и иностранные туристы. Волонтеры в брендированной форме передвигаются по центральным улицам на сегвеях и самокатах, отвечая на вопросы о транспорте, достопримечательностях и культурных событиях.

Особый интерес вызывают необычные участники проекта. Например, две активные пенсионерки — 64-летняя Ольга Брауэр и 65-летняя Галина Козак — с удовольствием делятся знаниями о городе. А еще у службы есть четвероногий талисман — пес по кличке Изюм, который стал настоящей звездой среди туристов. По субботам с 14:00 до 16:00 он дежурит у «Медного всадника», и те, кто сделает с ним фото и опубликует его с хэштегом #изюм_турпомощь, смогут выиграть призы от проекта.

Служба работает на семи ключевых маршрутах, включая Дворцовую площадь, Невский проспект, Казанский собор и набережные. В зависимости от локации одновременно дежурят от 16 до 36 помощников. В прошлом году они обработали более 100 тысяч запросов, а среди иностранных гостей чаще всего вопросы задавали туристы из Беларуси, Узбекистана, Индии, Армении и Китая.

По прогнозам, в 2025 году Петербург посетят около 11,6 миллиона туристов — на миллион больше, чем в предыдущем сезоне. Подобные сервисы становятся все популярнее в мире: например, в Берлине волонтеры в ярких жилетах помогают гостям сориентироваться в транспорте, а в Токио туристические центры предлагают бесплатные карты и советы на нескольких языках. Петербургский проект выделяется не только масштабом, но и креативным подходом — вряд ли где-то еще гидами работают пенсионеры и собаки.

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