Петербургские фонтаны готовятся к летнему сезону

В ближайшие дни в Санкт-Петербурге пройдет плановое отключение 17 фонтанов для проведения технического обслуживания. С 9 по 11 июня 2025 года специалисты проведут комплекс работ по очистке чаш, промывке инженерных систем и проверке оборудования.

Первыми 9 июня временно прекратят работу три городских фонтана: на Петровской набережной у дома 10, в Тургеневском переулке у здания 3, а также на Каменоостровском проспекте (дома 1-3, лит. А). На следующий день к ним присоединятся знаменитый фонтан «Слава» в Московском парке Победы и водная композиция на улице Замшина.

10 июня технические службы приступят к обслуживанию декоративного бассейна с фонтанами на Петергофском шоссе и фонтана в Ломоносове. В этот же день будут отключены Восточный фонтан в парке «300-летия Санкт-Петербурга» и композиция на улице Куйбышева.

Завершающий этап работ 11 июня затронет сразу несколько знаковых объектов: два фонтана на аллее Смольного, водные сооружения на Невском проспекте (дома 146 и 148), а также фонтанные комплексы на Московском и Английском проспектах. Западный фонтан в парке «300-летия» и композиция на улице Решетникова также временно прекратят работу.

Представители «Водоканала» с юмором прокомментировали ситуацию, сравнив техническое обслуживание с СПА-процедурами для фонтанов. Они также заверили, что уже 12 июня, в День России, все водные объекты будут работать в штатном режиме, создавая праздничную атмосферу в городе.

Такие профилактические работы проводятся ежегодно перед началом активного летнего сезона. Они позволяют поддерживать фонтаны в идеальном состоянии, обеспечивая их бесперебойную работу в период наибольшей нагрузки. Особое внимание уделяется историческим объектам, требующим бережного отношения и регулярного ухода.

После завершения всех процедур петербуржцы и гости города смогут в полной мере насладиться красотой и прохладой обновленных фонтанов, которые являются неотъемлемой частью летнего облика Северной столицы.

Петергоф (фонтаны) – самостоятельная поездка