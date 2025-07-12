Петербургские бары под прицелом

В Санкт-Петербурге готовится масштабная реформа заведений общественного питания. Как сообщил врио председателя городского комитета по промышленной политике Александр Ситов, около 10% точек общепита в жилых домах рискуют не попасть в новый реестр ресторанов. Речь идёт о 200-300 заведениях, большинство из которых, по словам чиновника, представляют собой «псевдобары» – предприятия, маскирующиеся под бары, но не соответствующие установленным критериям.

Особое внимание уделяется заведениям, продающим алкоголь. По данным комитета, именно они формируют наименьшую налоговую базу. Многие из таких точек балансируют между статусом магазина и бара, получая необоснованные налоговые преимущества. «Сейчас мы закрываем эту лазейку, – пояснил Ситов. – При этом для добросовестных предпринимателей предусмотрены возможности сохранить бизнес, например, за счёт небольшого увеличения площади».

С 1 сентября 2025 года в городе вступают в силу новые правила, ограничивающие продажу алкоголя в заведениях площадью менее 50 квадратных метров, расположенных в жилых домах. Нарушителям грозят серьёзные санкции – от штрафов до отзыва лицензии.

Эксперты отмечают, что инициатива направлена на упорядочивание рынка общепита и повышение налоговой дисциплины. Владельцам заведений теперь придётся чётко определять свой статус: либо полноценный ресторан или бар с соответствующей площадью и условиями, либо кафе без права продажи алкоголя.

Реформа может серьёзно изменить гастрономический ландшафт Петербурга, особенно в жилых районах, где сосредоточено множество небольших заведений. Власти обещают завершить формирование реестра до конца года, после чего станет ясно, какие заведения смогут адаптироваться к новым требованиям, а какие исчезнут с городской карты.