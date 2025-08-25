Петербургская музкомедия представит новую «Капитанскую дочку» и выступит на фестивале

В конце лета Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии готовится к насыщенной программе выступлений. Труппа примет участие в уличном проекте, представит премьерный мюзикл и откроет всероссийский фестиваль.

29 августа артисты выйдут на открытую площадку у памятника Гоголю на Малой Конюшенной улице в рамках проекта «Театральный Петербург на Книжных аллеях». Они исполнят программу, посвященную 80-летию Победы. В концерт войдут известные песни военных и послевоенных лет, включая «Катюшу», «Журавли», «Пора в путь-дорогу» и «Синий платочек». Также прозвучат фрагменты из спектаклей «Раскинулось море широко» и «Севастопольский вальс». Для театра, не прекращавшего работу в блокадные годы, эта программа имеет особое значение. Начало концерта в 15:00, вход для всех желающих свободный.

4 сентября на основной сцене театра состоится показ мюзикла «Капитанская дочка», приуроченный к 95-летию со дня рождения композитора Андрея Петрова. Этот спектакль, ставший одним из главных событий прошлого сезона, номинирован на премии «Золотой софит» и «Музыкальное сердце театра». Постановка прошла долгий путь к зрителю, прежде чем обрела воплощение на петербургской сцене. Режиссер-постановщик Игорь Коняев сумел передать современное звучание пушкинской повести, а музыкальный руководитель Алексей Нефедов в collaboration с композитором Ольгой Петровой создали актуальное музыкальное решение. Творческая группа уже удостоилась благодарности губернатора Санкт-Петербурга.

6 сентября театр откроет X Всероссийский фестиваль «Видеть музыку» в московском театре «Новая опера». Программа «Легар-гала», включающая мелодии выдающегося композитора, ранее уже завоевала признание петербургской публики. Теперь артисты готовятся представить свое творчество московским зрителям.

Театр музыкальной комедии находится по адресу: улица Итальянская, дом 13.