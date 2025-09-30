Петербургская кухня: триумф на гастрономическом Олимпе России

Представители ресторанной индустрии Северной столицы вновь доказали, что Санкт-Петербург по праву носит звание кулинарной столицы страны. Их блестящие результаты на VI Всероссийской олимпиаде по кулинарии и сервису «Легенда» в Перми продемонстрировали непререкаемый авторитет петербургской гастрономической школы. Это соревнование, посвященное памяти Виктора Беляева, собрало лучших шеф-поваров, сервисных специалистов и молодых талантов из разных уголков России.

География участников охватила множество городов от Калининграда до Ярославля и от Екатеринбурга до Ростова-на-Дону. Однако именно кулинары из Петербурга смогли добиться наиболее впечатляющих успехов, завоевав награды в ключевых номинациях.

Восходящая звезда петербургской кулинарии Александр Кульгин, представляющий Институт среднего профессионального образования Политехнического университета, удостоился золотой медали в престижной категории «Юниор-легенда». Этот успех стал закономерным продолжением его предыдущих достижений, включая победу в кубке Губернатора Санкт-Петербурга.

Не менее впечатляющего результата добилась Арина Ившина из того же учебного заведения, получившая высшую награду в конкурсе профессионального мастерства официантов. Ее золото подтвердило высочайший уровень подготовки специалистов сервиса в городе на Неве.

Командный дух петербургских кулинаров также был отмечен членами жюри. Серебряными призерами в номинации «Команда-легенда» стали Владимир Ревва, Александр Быков и Артем Архипов из ресторана «ФМ Достоевский». Примечательно, что шеф-повар Владимир Ревва, уже имеющий в своем активе победу в кубке Губернатора, дополнил коллективный успех личным серебром в категории «Шеф-легенда».

Бронзовые награды в командном зачете достались Фуаду Худавердиеву, Александру Кульгину и Арине Ившине, составившим удачный альянс. Кроме того, Фуад Худавердиев был удостоен серебряной медали за лучшее «Национальное блюдо России», подчеркнув глубину традиций в современной петербургской кухне.

Эти достижения органично вписываются в контекст развития гастрономического туризма в Северной столице. Официальный статус кулинарной столицы России подкрепляется системной работой, включающей регулярное проведение кубка Губернатора «Лучший шеф-повар Петербургской кухни». Этот проект реализуется при поддержке профильных комитетов городской администрации и отраслевых объединений, создавая прочный фундамент для дальнейших гастрономических побед Петербурга.