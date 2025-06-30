Петербург ждёт волна подорожаний: как рост тарифов ЖКХ ударит по кошелькам горожан

С 1 июля жители Северной столицы столкнутся с ощутимым повышением платы за коммунальные услуги — в среднем на 14,6%, что выше общероссийского показателя в 11,9%. Аналитики предупреждают: это неизбежно отразится на инфляции, которая уже в прошлом году выросла на 0,5 процентного пункта из-за аналогичного скачка тарифов.

Решение о подорожании воды, газа, электроэнергии и жилищных услуг было принято ещё в декабре 2024 года. Власти объясняют такую существенную разницу с общероссийским уровнем тем, что в прошлом году тарифы в городе не индексировались. Тогда, напомним, запланированное повышение на 9,4% отменили в последний момент, сославшись на профицит бюджета.

Экономисты прогнозируют, что нынешний рост коммунальных платежей добавит к инфляции в Петербурге около 0,61 процентного пункта. Впрочем, официальные лица заверяют, что влияние будет «незначительным», ссылаясь на то, что за последние пять лет тарифы отставали от инфляции на 15 процентных пунктов.

Однако статистика говорит об обратном. Задолженность петербуржцев за ЖКУ уже превышает 30 млрд рублей, а количество судебных исков по этим платежам за первые пять месяцев 2025 года выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Особенно сильно рост тарифов ударит по малому бизнесу. Кафе, салоны красоты, небольшие магазины и клиники вынуждены будут либо повышать цены, либо сокращать издержки за счёт качества услуг. «Люди стали более избирательными в тратах, — отмечают эксперты. — Любой рост цен воспринимается болезненно, особенно если он не подкреплён очевидными причинами».

Впрочем, есть и оптимистичные прогнозы. Некоторые аналитики считают, что скачок цен будет краткосрочным и уже к осени ситуация стабилизируется. Другие указывают, что в конкурентных сегментах бизнес не сможет полностью переложить рост издержек на потребителей и вынужден будет искать альтернативные решения — например, внедрять энергосберегающие технологии.

Так или иначе, летом последствия повышения тарифов будут менее заметны. Но с началом отопительного сезона многие семьи, особенно с низкими доходами, могут столкнуться с необходимостью обращаться за субсидиями. Власти заверяют, что механизм поддержки готов, но как он сработает на практике — покажет время.

Одно можно сказать точно: петербуржцам стоит готовиться к тому, что в ближайшие месяцы их расходы вырастут не только на коммуналку, но и на многие повседневные товары и услуги.

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