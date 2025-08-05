Петербург ждёт резкая смена погоды: циклон принесёт дожди и прохладу

Северная столица готовится к переменам в атмосфере — уже сегодня, 5 августа, на регион начнёт влиять циклон, смещающийся в сторону. Хотя утро началось с ясного неба, к середине дня ситуация изменится. Над городом и областью сформируются кучево-дождевые облака, которые принесут с собой кратковременные осадки, а кое-где даже грозы.

Несмотря на приближение циклона, воздух в течение дня успеет прогреться до +25…+27 градусов в Петербурге и до +24…+29 в Ленинградской области. Однако атмосферное давление начнёт снижаться, опустившись до 755 мм рт. ст., что немного ниже обычных значений. Ветер подусилится — ожидается юго-западный и западный умеренный, а во время грозы возможны порывы.

По данным специалистов ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», вечером небо будет переменной облачности, а осадки местами перейдут в ливни. Закачки температуры уже завтра станут заметнее: столбики термометров покажут всего +21…+23 градуса, а 7 августа похолодает ещё сильнее — до +20…+22. Оба дня не обойдутся без кратковременных дождей.

Солнце сегодня взошло в 04:48, а зайдёт только в 21:20, подарив петербуржцам более 16 часов светового дня. Но насладиться летним теплом в полной мере вряд ли удастся — циклон напомнит, что август в Северной столице бывает капризным.