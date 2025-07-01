Петербург ждёт первый по-настоящему жаркий день лета

Санкт-Петербург готовится к первому значительному потеплению в этом сезоне. По прогнозам метеорологов, уже 3 июля столбики термометров могут подняться до отметки +25…+27°C. Такой прогноз озвучил главный синоптик города Александр Колесов, объясняя это влиянием тёплого циклона, приходящего с запада.

Однако петербуржцам не стоит рассчитывать на продолжительное летнее тепло. Уже на следующий день температура резко понизится на 10 градусов, а в предстоящие выходные горожан ждёт облачная погода с дождями и температурой около +20°C.

Сегодня, 1 июля, погода остаётся умеренной — переменная облачность и температура +19…+21°C. Ночью столбики термометров опустятся до +11…+13°C. Атмосферное давление держится в пределах нормы, северный ветер умеренной силы.

Интересно, что сервис «Яндекс.Погода» даёт ещё более оптимистичный прогноз на четверг, обещая +27°C. Но как предупреждают синоптики, это тепло будет кратковременным — уже к выходным в город вернутся характерные для петербургского лета дожди и прохлада.

Таким образом, у жителей и гостей северной столицы есть всего несколько дней, чтобы насладиться по-настоящему летней погодой перед очередной серией пасмурных дней. Метеорологи рекомендуют использовать этот короткий тёплый период с умом, так как следующих таких солнечных и жарких дней, судя по прогнозам, в ближайшее время не предвидится.

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