Петербург ждет туристов: какие цифры нас удивят

Согласно новому прогнозу социально-экономического развития России, в 2025 году Санкт-Петербург могут посетить около 12,3 миллиона гостей. Это на 6% больше, чем в прошлом году. Однако темпы роста заметно снизятся — если в 2024 году прирост составил впечатляющие 23% по сравнению с предыдущим периодом, то в этом году динамика будет более умеренной.

Основной поток путешественников традиционно составят россияне — прогнозируется, что около 11,4 миллиона гостей приедут из других регионов страны. На долю иностранных туристов придется менее 900 тысяч посещений. В последующие годы ожидается постепенное увеличение турпотока: по консервативным оценкам, к 2026 году число гостей вырастет на 4,6%, тогда как оптимистичный сценарий предполагает рост на 6,6%.

Перспективы на 2028 год выглядят еще более внушительными. Согласно базовому прогнозу, культурную столицу России могут посетить почти 15 миллионов человек, включая около 1,1 миллиона иностранцев. Это на 22% превысит показатели 2025 года и на 29% — результаты 2024-го. Более осторожные расчеты предполагают, что в 2028 году город на Неве примет 14,3 миллиона туристов, что все равно будет на 16% больше, чем три года назад.

Эти цифры свидетельствуют о стабильном интересе к Петербургу как к одному из ключевых туристических центров страны. Даже при замедлении темпов роста город продолжает привлекать миллионы гостей, сохраняя свою культурную и историческую значимость. Особенно радует перспектива постепенного увеличения потока иностранных туристов, что говорит о восстановлении международной привлекательности Северной столицы после непростых периодов.

Властям и представителям туриндустрии предстоит серьезная работа по подготовке инфраструктуры к возрастающему потоку гостей. Важно не только поддерживать существующие достопримечательности, но и создавать новые точки притяжения, которые смогут удивить даже самых искушенных путешественников.