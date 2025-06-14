Петербург ждет солнечный уик-энд 14,15 июня

Жители Северной столицы могут планировать выходные на свежем воздухе – погода порадует комфортным теплом и отсутствием осадков 14 и 15 июня 2025 года. В отличие от многих регионов России, где в это время года часто идут дожди, Петербург окажется под влиянием устойчивого антициклона, который принесет ясное небо и приятное летнее тепло.

В субботу, 14 июня, столбики термометров покажут +20…+22°C днем, а ночью температура опустится до +11…+13°C. Ветер будет дуть с севера со скоростью 4-9 м/с, создавая легкую освежающую прохладу. Атмосферное давление останется повышенным – около 766 мм рт. ст., что может ощущаться метеозависимыми людьми.

Воскресенье обещает быть еще теплее: дневная температура достигнет +22…+24°C, а ночная – +10…+12°C. Ветер сменит направление на западное и немного усилится до 5-10 м/с. Давление начнет постепенно снижаться, приближаясь к норме (760 мм рт. ст.), что сделает погоду еще более комфортной.

По данным метеорологов, антициклон продолжит удерживать солнечную погоду и в начале следующей недели. Такие условия характерны для скандинавских антициклонов, которые часто приносят в Петербург стабильную сухую погоду с умеренным потеплением. Для сравнения, в Москве в эти дни ожидается облачность и дожди, что связано с активной циклонической деятельностью в центральной части страны.

Интересно, что подобные погодные аномалии – когда один регион наслаждается солнцем, а другой страдает от непогоды – не редкость в начале лета. Климатологи связывают это с изменением характера атмосферной циркуляции, которая в последние годы становится менее предсказуемой. Однако петербуржцам в этот раз повезло – они смогут в полной мере насладиться летним теплом без помех в виде дождя и сильного ветра.

Куда пойти в Петербурге 14,15 июня 2025 года