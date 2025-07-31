Петербург вздохнёт с облегчением: аномальная жара отступает

После рекордно жаркого дня, 30 июля, когда столбики термометров в Петербурге поднялись до +31,9 градусов, горожан ждёт долгожданное похолодание. По словам главного синоптика города Александра Колесова, уже в ближайшие дни температура опустится до более комфортных значений — около +25…+27 градусов. Впереди кратковременные дожди, которые помогут смягчить духоту.

Показатели среды едва не побили исторический максимум 2012 года, когда воздух прогрелся до +32,1 градусов. Ночью столбики термометров не опускались ниже +21,6 градусов, что также стало самым тёплым показателем за этот год. Однако уже в начале следующей недели погода начнёт меняться. «Сегодня и завтра ещё продержится около +30, но с кратковременными дождями. Затем жара постепенно отступит», — пояснил Колесов.

До конца четверга в городе и области сохраняется «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально высоких температур и возможных гроз. По данным Росгидрометцентра, ветер будет восточным, умеренным, а давление останется в пределах нормы. Ожидается переменная облачность, которая временами принесёт долгожданную прохладу.

Жара не прошла бесследно для здоровья горожан. За последний месяц в больницы обратились десятки людей с обмороками и скачками давления. Медики предупреждают, что высокая температура в сочетании с влажностью особенно тяжело переносится людьми с хроническими заболеваниями. В ответ на аномалию в метро организовали раздачу бесплатной воды, а коммунальные службы использовали рекордные объёмы воды для полива улиц.

В Ленинградской области ситуация осложнялась повышенной пожарной опасностью. Но теперь, судя по прогнозам, жителям Северной столицы и области можно надеяться на скорое облегчение. Природа берёт своё, и уже скоро петербуржцы смогут насладиться более привычной для региона погодой.