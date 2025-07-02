Петербург вводит цифровой контроль за электросамокатами

К концу 2025 года в Северной столице заработает единая система учёта нарушителей правил дорожного движения, использующих электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности. Об этом заявил заместитель председателя городского комитета по транспорту Михаил Казаков.

В настоящее время каждая компания по прокату самокатов ведёт собственный список нарушителей, что позволяет недобросовестным пользователям продолжать арендовать транспорт у других операторов. Новая система объединит все существующие базы данных и дополнит их информацией о водителях каршеринга.

«Мы не просто объединим разрозненные списки, а создадим принципиально новую цифровую платформу, — пояснил Казаков. — Работы предстоит много, но мы намерены приступить к реализации проекта уже в этом году».

Особенностью системы станет разделение на «чёрные» и «белые» списки. Пользователи, соблюдающие правила, смогут рассчитывать на бонусные программы, тогда как нарушители окажутся под особым контролем.

Для выявления нарушений планируется задействовать около 20 тысяч городских камер видеонаблюдения. Как отметил эксперт Дмитрий Попов, в разработке находятся специальные алгоритмы видеоаналитики, которые позволят автоматически фиксировать нарушения. Примечательно, что штрафы на основании этих данных будут выписывать не инспекторы ГИБДД, а сотрудники полиции.

Параллельно ужесточаются требования к курьерам, работающим на самокатах. С 15 июля они обязаны будут использовать GPS-трекеры, а их экипировка должна содержать чёткие идентификационные номера. Особое внимание уделяется опрятному внешнему виду сотрудников служб доставки.

Что касается работы мигрантов в этой сфере, то пока прямых запретов нет. Однако, как уточнил представитель комитета по безопасности Сергей Дунаевский, соответствующие ограничения находятся в стадии проработки и вскоре могут быть введены.