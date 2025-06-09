Петербург встречает лето миллионами цветов и чистыми улицами

Первая неделя июня в Северной столице ознаменовалась масштабными работами по благоустройству и озеленению городского пространства. Согласно данным городского комитета по благоустройству, за это короткое время специалисты высадили рекордные 1,4 миллиона цветов, превратив парки, скверы и площади в настоящие живые картины.

Особое внимание в этом году уделено созданию тематических цветочных композиций. Наряду с традиционными клумбами, в разных районах города появляются уникальные «аптекарские огороды» — специальные цветники с лекарственными растениями. Эта инициатива не только украшает город, но и несет просветительскую функцию, знакомя горожан с полезными свойствами различных трав и цветов.

Параллельно с озеленительными работами коммунальные службы провели масштабную уборку городских территорий. За неделю было использовано около 60 тысяч кубических метров воды для мытья улиц и почти тысячи остановочных павильонов. Такие меры позволяют поддерживать чистоту в условиях увеличивающегося потока туристов в летний сезон.

Не остались без внимания и инженерные системы города — специалисты прочистили 1900 водосточных патрубков и решеток, что особенно важно перед сезоном летних дождей. На полигоны было вывезено значительное количество мусора — около 1100 кубометров твердых отходов и 1500 тонн уличного смета.

Значительный объем работ проведен и по восстановлению газонного покрытия. За отчетный период отремонтировано около 6000 квадратных метров газонов, что способствует созданию единого зеленого каркаса города.

Эти мероприятия — часть комплексной программы летнего благоустройства Петербурга, которая традиционно активизируется в начале туристического сезона. По словам специалистов, такая работа будет продолжаться все лето, чтобы город всегда выглядел ухоженным и привлекательным как для жителей, так и для многочисленных гостей Северной столицы.

Особенностью этого года стало сочетание практического благоустройства с элементами ландшафтного дизайна и образовательными проектами. «Аптекарские огороды» — лишь один из примеров такого подхода, который делает городское пространство не только красивым, но и познавательным.

Стоит отметить, что Петербург традиционно входит в число лидеров по качеству городской среды среди российских мегаполисов. Регулярные работы по озеленению и уборке позволяют поддерживать этот статус, создавая комфортные условия для жизни и отдыха в летний период.

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