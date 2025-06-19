Петербург встречает лето дождями и прохладой — 19 июня

Жители Северной столицы проснулись в четверг под звуки дождя и серое небо – прогноз метеорологов полностью оправдался. Согласно данным Северо-Западного управления гидрометеорологии, 19 июня город накрыли плотные облака, которые принесли с собой продолжительные осадки, местами переходящие в сильный дождь.

Температурный фон остаётся по-летнему прохладным: утром столбики термометров показывали +14°C, а днём воздух прогреется лишь до +15…+17°C. Ветер дует с северо-западного направления, добавляя ощущение свежести, а атмосферное давление продолжает постепенно снижаться.

Несмотря на пасмурную погоду, световой день в Петербурге сейчас близок к своему максимуму – солнце взошло в 3:30, а зайдёт только в 22:30, подарив горожанам 19 часов дневного света.

Метеорологи обещают, что уже в пятницу, 20 июня, дожди прекратятся, хотя ночью ещё возможны кратковременные осадки. Температура сохранится на комфортной отметке +15…+17°C днём. А в субботу петербуржцев ждёт первая по-настоящему приятная летняя погода – до +20°C без осадков и с ясным небом.

Такие погодные условия типичны для начала лета в регионе, когда тёплые воздушные массы только начинают бороться с прохладным морским воздухом. Местные жители уже привыкли к капризам природы и знают, что настоящая летняя жара в Петербурге ещё впереди.