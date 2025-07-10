Петербург встречает гостей: армия туристических помощников вышла на улицы

С 1 июля в Санкт-Петербурге стало больше улыбок и готовности помочь – более ста сотрудников службы «Турпомощь/AskmeSPb» начали работу в самом сердце Северной столицы. Этот уникальный проект, не имеющий аналогов в других городах России, уже четвертый год помогает туристам чувствовать себя в Петербурге как дома.

После завершения обучения второго потока к команде присоединились 63 новых помощника. Теперь в рядах службы можно встретить как студентов профильных вузов, так и опытных волонтёров – среди новичков два «серебряных» помощника, что увеличило число сотрудников старше 60 лет до четырёх человек.

Стать частью этого дружного коллектива непросто – кандидаты должны не только прекрасно знать город, его историю и архитектуру, но и обладать особыми человеческими качествами: отзывчивостью, коммуникабельностью и ответственностью. Обязательное требование – владение английским языком, а дополнительные лингвистические навыки становятся весомым преимуществом.

Эти мобильные гиды – настоящие знатоки Петербурга. Они с лёгкостью подскажут, как добраться до главных достопримечательностей, расскажут о новых туристических точках на карте города и посоветуют, куда отправиться за яркими впечатлениями. В их арсенале – актуальная информация о городских мероприятиях из официального Календаря событий, который ежегодно готовит Комитет по развитию туризма.

Цифры говорят сами за себя: только за май и июнь сотрудники службы помогли 25 159 туристам, включая 1 766 иностранных гостей. Эта мобильная служба стала важным звеном в единой системе туристической навигации Петербурга, которая начинается с информационных павильонов в аэропортах и на вокзалах и продолжается на улицах города.

Благодаря работе этих энтузиастов, каждый гость Северной столицы получает не только нужную информацию, но и частичку душевного тепла, что делает Петербург по-настоящему гостеприимным городом и оставляет желание возвращаться сюда снова и снова.