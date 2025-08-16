Петербург впервые примет гастрономический фестиваль Константина Ивлева

23 и 24 августа Северная столица станет центром кулинарного праздника – в исторических «Никольских рядах» пройдёт фестиваль «Да, Шеф!», основанный знаменитым шеф-поваром Константином Ивлевым. Это пятый по счёту фестиваль проекта, но в Петербурге он состоится впервые. В прошлый раз мероприятие собрало свыше 133 тысяч гостей, и теперь организаторы готовят не менее насыщенную программу.

Посетителей ждут зрелищные кулинарные поединки, дегустации блюд от лучших рестораторов города, мастер-классы с топовыми шефами и даже установление национального гастрономического рекорда. Особый интерес представляет встреча с самим Константином Ивлевым – телезвездой, известной по шоу «На ножах», «Адский шеф» и другим проектам канала «Пятница». В отдельном шатре пройдут авторские лекции, презентации новых кулинарных книг и автограф-сессии.

Фестиваль задуман как семейный, поэтому гостей с детьми ждут специальные развлечения: кондитерские мастер-классы, игровые зоны и развлекательные программы. Помимо этого, запланированы фермерский маркет, BBQ-зона, кулинарные баттлы между профессионалами и любителями, а также выступления популярных музыкантов.

Место проведения – «Никольские ряды» на Садовой улице – выбрано не случайно. Историческая локация в центре города придаст событию особый колорит. Дети до 14 лет смогут посетить фестиваль бесплатно в сопровождении взрослых, для остальных предусмотрен стандартный вход. Гастрономический праздник обещает стать одним из самых ярких событий конца лета в Петербурге.