Петербург в огне: аномальная жара бьёт рекорды

Санкт-Петербург оказался во власти продолжительной жары — столбики термометров не опустятся ниже +30°С как минимум пять-шесть дней. По данным синоптиков, сегодняшний день стал одним из самых знойных: температура достигла +31,7°С, а в ближайшие сутки ожидается до +34°С.

Метеорологи отмечают, что город находится под влиянием устойчивого антициклона, который принёс:

— Ясное небо с минимальной облачностью

— Отсутствие осадков (лишь местами в области возможны кратковременные дожди)

— Слабый северный ветер 2-7 м/с

— Пониженное атмосферное давление (757 мм рт.ст.)

Особую тревогу вызывает приближение к историческому максимуму +35,3°С, зафиксированному 28 июля 2010 года. Текущие температурные значения превышают климатическую норму на 4-5 градусов, что создаёт серьёзную нагрузку на организм.

Специалисты рекомендуют петербуржцам:

1. Избегать длительного пребывания на солнце с 11 до 16 часов

2. Увеличить потребление воды

3. Носить головные уборы и светлую одежду

4. Особо внимательно следить за детьми и пожилыми людьми

Такая продолжительная жара для Северной столицы — редкое явление. Городские службы приведены в режим повышенной готовности на случай возможных перегрузок энергосистемы и ухудшения экологической обстановки.