Петербург в 2026–2028 годах: что ждёт экономику и жителей города

Власти Санкт-Петербурга представили проект прогноза социально-экономического развития города на ближайшие три года. Документ, опубликованный комитетом по экономической политике, предлагает два сценария — консервативный и более оптимистичный. Основные ожидания связаны с ростом промышленности, увеличением инвестиций, улучшением качества жизни и экологической обстановки.

Экономика города, согласно базовому сценарию, продолжит устойчивое развитие. К 2028 году валовой региональный продукт может превысить 18 трлн рублей, а ежегодный прирост составит около 3%. Ключевыми драйверами станут обрабатывающие производства, включая высокотехнологичные отрасли, где прогнозируется рост более 6% в год. Объём инвестиций в основной капитал достигнет 2,3 трлн рублей, причём основные вложения направят в транспортную инфраструктуру, промышленность, IT, энергетику и сферу недвижимости.

Доходы населения также будут постепенно увеличиваться. Средняя зарплата к 2028 году может составить 156 тыс. рублей. Уже в 2025 году она приблизится к 122 тыс. рублей, в 2026-м — к 132–133 тыс., а в 2027-м — к 140–145 тыс. Реальные доходы (с учётом инфляции) будут расти на 2–4% ежегодно. Среднедушевые доходы горожан повысятся с 98,8 до 126,6 тыс. рублей в месяц.

Инфляция, по прогнозам, останется на уровне 4%. При этом тарифы на электроэнергию в 2026 году вырастут на 6,32%, а в последующие годы — на 4,4–4,8%.

В социальной сфере власти планируют увеличить количество мест в школах и детских садах, а также сделать более доступным профессиональное и высшее образование. К 2028 году доля петербуржцев, регулярно занимающихся спортом, должна вырасти с 62% до 70%. Особое внимание уделено экологическим инициативам: объём захоронения твёрдых коммунальных отходов планируется сократить с 86% до 50%, а уровень их сортировки довести до 100%.

Уровень бедности за три года снизится с 3,48% до 3,4%, а безработица — с 1,5% до 1,48%. Число трудовых мигрантов стабилизируется на отметке около 256 тыс. человек, что составит примерно 6% от общего числа занятых в экономике города. При этом ожидается рост занятости в промышленности, IT-секторе и строительстве.

Прогноз отражает умеренно-оптимистичный взгляд на будущее Петербурга, где экономический рост должен сопровождаться улучшением качества жизни горожан. Однако реальные показатели будут зависеть как от внешних факторов, так и от эффективности реализации намеченных планов.