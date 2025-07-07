Петербург укрепляет семейные устои: статистика браков и разводов за первое полугодие 2025 года

В Санкт-Петербурге наблюдается обнадёживающая тенденция укрепления семейных ценностей. По данным городской администрации, за первые шесть месяцев 2025 года количество зарегистрированных браков увеличилось, а число разводов сократилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Губернатор Александр Беглов отметил особую значимость этих показателей накануне Дня семьи, любви и верности. «Эти данные не только отражают приверженность петербуржцев традиционным ценностям, но и демонстрируют результативность проводимой нами семейной политики», — подчеркнул глава города.

В Северной столице активно реализуются меры поддержки семей. В июне 2025 года были приняты важные законодательные инициативы: введена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей для студенток, расширена программа ипотечного кредитования для многодетных семей, а также установлена 50% компенсация стоимости высшего образования для детей из таких семей.

Особое внимание в городе уделяется чествованию пар, отмечающих юбилеи совместной жизни. В первом квартале 2025 года 21 пара отпраздновала серебряную свадьбу (25 лет), 82 пары — золотую (50 лет), а 7 супружеских пар — бриллиантовый юбилей (60 лет совместной жизни).

Для удобства молодожёнов в летний период дворцы бракосочетания на Английской набережной и Фурштатской улице работают до 23:00. В Пушкинском и Петродворцовом районах регистрация браков проводится одновременно в двух залах, что позволяет увеличить количество торжественных церемоний и дать возможность большему числу пар создать семью в романтической атмосфере знаковых мест города.

Эти меры способствуют созданию благоприятных условий для укрепления института семьи в Санкт-Петербурге, что находит отражение в положительной динамике статистических показателей.