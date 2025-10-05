Петербург учится продавать холод: новые тренды в туризме

В Светлогорске завершил работу Балтийский туристический форум, объединивший профессионалов туриндустрии, экспертов и представителей власти. Санкт-Петербург активно участвовал в дискуссиях о современных тенденциях развития путешествий.

Ключевым моментом программы стало пленарное заседание «Дизайн впечатлений», где с докладом выступил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич. «Эмоции путешественников стали важнейшим показателем успеха в туризме, именно они создают подлинную ценность турпродукта», — отметил он. По словам Панкевича, современного туриста привлекают креативно упакованные предложения и нишевый маркетинг. «Мы должны не просто предлагать впечатления, но и постоянно их обновлять, чтобы гости хотели возвращаться. Сейчас мы осваиваем интересный подход — учимся продавать холод как сезонный продукт. В этом сезоне мы представляем программу «Сезон премьер», приглашая открывать зимние маршруты Петербурга. А в октябре в рамках Форума креативных индустрий представим специальный дизайн-маршрут».

На форуме также обсуждались экономические аспекты развития туризма. Председатель комитета Государственной Думы по туризму Сангаджи Тарбаев сообщил, что текущий вклад туриндустрии в ВВП страны составляет около 3%, однако согласно поручению Презид России к 2030 году этот показатель должен достигнуть 5%. Особое внимание уделяется совершенствованию законодательной базы, в частности, налаживанию эффективного взаимодействия между бизнесом и государственными институтами.

Отдельная сессия форума была посвящена гастрономическому туризму. Амбассадор Северной столицы, директор Санкт-Петербургской ассоциации кулинаров Виктор Шабалин поделился наблюдениями: «Гастрономический туризм в Петербурге — это особенное путешествие, где через историю кухни раскрывается история всей нашей страны».

Параллельно с форумом в Северной столице продолжается гастрономический фестиваль «Петербургский завтрак», который продлится до 22 октября. Организаторами выступают Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и портал «Фонтанка.ру». В течение месяца рестораны-участники предлагают авторские версии петербургских завтраков, а также блюда, любимые известными историческими персонами: от Пушкина и Ахматовой до Достоевского и Маяковского. Особенностью фестиваля стали тематические цены в меню — например, завтрак за 232 рубля соответствует длине решетки Летнего сада в метрах.

Фестиваль «Петербургский завтрак», впервые проведенный в 2023 году, с каждым годом расширяет географию участников — сейчас в нем задействовано более ста ресторанов, кафе, пекарен и кондитерских города.