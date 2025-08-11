Петербург у воды: почему в городе так мало хороших пляжей

Санкт-Петербург, окружённый водой, кажется идеальным местом для пляжного отдыха. Однако жители и гости города знают: найти здесь комфортное место для купания — настоящая проблема. При протяжённости береговой линии более 200 километров лишь единицы из 80 пляжей можно назвать благоустроенными, а вода в большинстве мест не соответствует санитарным нормам.

По данным проверок, проведённых в начале августа, ни один из официальных пляжей не был признан пригодным для купания. Роспотребнадзор регулярно фиксирует превышение допустимых показателей загрязнения. При этом содержание прибрежных зон оставляет желать лучшего — из 80 пляжей лишь 24 находятся под контролем районных администраций, остальные либо заброшены, либо обслуживаются ненадлежащим образом.

Одна из главных проблем — нерациональное благоустройство. Вместо естественного песка, который так ценят отдыхающие, многие пляжи покрыты деревянными настилами или бетонными плитами. Эти материалы быстро приходят в негодность, а ходить по ним не так приятно, как по мягкому песку. Кроме того, на некоторых территориях, например в Зеленогорске, можно увидеть избыток декоративных элементов вроде пергол, но при этом не хватает базовой инфраструктуры — раздевалок, туалетов и душевых.

Финансирование пляжей остаётся серьёзной статьёй расходов городского бюджета. Например, реконструкция Дубковского пляжа в Сестрорецке обошлась в 100 миллионов рублей, а создание новой зоны отдыха в Стрельне — в 465 миллионов. Однако даже после таких вложений многие места остаются неудобными для купания: мешает прибрежная растительность, а иногда и неприятный запах.

В городе есть и неофициальные пляжи, которые пользуются популярностью, несмотря на отсутствие комфорта. Канонерский остров, например, привлекает любителей шашлыков, хотя вместо песка там — битый кирпич и бетонные обломки. Когда-то сюда завезли песок, но его быстро размыло волнами.

Частные инвестиции могли бы улучшить ситуацию, но законодательство строго регулирует прибрежные зоны. Бизнес может организовывать платные услуги — аренду шезлонгов, кафе, спортивные площадки, — но доступ к воде должен оставаться свободным. В Ленинградской области такая модель работает: например, пляж у Осиновецкого маяка совмещён с турбазой, где есть вся необходимая инфраструктура. В Петербурге подобные проекты редки — один из немногих примеров парк 300-летия, где «Газпром» обустроил зону отдыха.

Эксперты сходятся во мнении: чтобы вода в Неве и Финском заливе стала чище, нужны системные меры — от модернизации очистных сооружений до межрегионального сотрудничества с Ленобластью и Карелией. Но пока жителям Северной столицы остаётся либо мириться с полудикими пляжами, либо ехать за комфортом в пригороды.