Петербург становится удобнее: 100 звуковых светофоров для слабовидящих появятся до конца года

В рамках программы по созданию комфортной городской среды в 9 районах Санкт-Петербурга до конца ноября 2025 года установят 98 устройств звукового голосового сопровождения (УЗГС) на светофорах. Этот проект стоимостью 10,5 млн рублей реализует Дирекция по организации дорожного движения.

Кому это нужно?

Устройства предназначены для помощи слабовидящим пешеходам:

— Озвучивают момент начала/окончания перехода

— Помогают ориентироваться на оживлённых перекрёстках

— Устанавливаются по маршрутам к социально значимым объектам

Где появятся «говорящие» светофоры?

Адресная программа охватывает 18 локаций в районах:

— Адмиралтейский

— Василеостровский

— Калининский

— Кировский

— Колпинский

— Приморский

— Красносельский

— Невский

— Фрунзенский

Точки установки выбирались совместно с Всероссийским обществом слепых и районными администрациями — там, где слабовидящие горожане чаще всего пересекают дороги по пути к:

— Поликлиникам и больницам

— Школам и детским садам

— Станциям метро

— Остановкам транспорта

Почему это важно?

Проект продолжает работу по созданию безбарьерной среды в городе. В 2024 году аналогичные устройства уже появились на 42 перекрёстках. Новые звуковые светофоры сделают ещё больше городских маршрутов доступными для людей с ограничениями по зрению.

«Это не просто техника — это новые возможности для самостоятельного передвижения тысяч петербуржцев», — отмечают в Комитете по транспорту.

Следите за обновлениями — возможно, «говорящий» светофор вскоре появится и на вашем привычном маршруте!