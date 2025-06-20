Петербург становится комфортнее: как развивается инклюзивный туризм в Северной столице

В административном комплексе «Невская Ратуша» прошла важная конференция, посвященная развитию доступного туризма. Мероприятие, организованное Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, собрало экспертов из разных сфер для обсуждения создания комфортных условий для путешественников с особыми потребностями.

Открывая встречу, заместитель председателя комитета Нана Гвичия и депутат Госдумы Наталья Каптелинина подчеркнули социальную значимость инклюзивного туризма. По их словам, это не просто вопрос удобства, а важный шаг к созданию по-настоящему равных возможностей для всех гостей города.

В ходе профессионального диалога участники рассмотрели ключевые аспекты доступного туризма: от стандартов инфраструктуры до разработки специальных экскурсионных программ. Особое внимание уделили практическим решениям, которые уже реализуются в Петербурге. По итогам обсуждения появилась инициатива создать экспертный совет, который займется системным развитием этого направления.

Северная столица уверенно лидирует в России по уровню доступности для туристов с ограниченными возможностями. Согласно данным Ассоциации туроператоров, город демонстрирует впечатляющие результаты:

— Более 40% музеев оборудованы для комфортного посещения

— Половина театров предлагает специальные условия

— 86% дворцов культуры доступны для маломобильных посетителей

Особого внимания заслуживают уникальные проекты вроде музеев «В тишине» и «Мир на ощупь», где экскурсии проводят люди с инвалидностью, помогая гостям по-новому воспринимать окружающий мир.

«Мы не останавливаемся на достигнутом, — отмечает председатель Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич. — Уже сегодня в городе доступны восемь специальных маршрутов, включая адаптированные версии популярных экскурсий по историческому центру. И это только начало».

Все актуальные сведения о доступных отелях, маршрутах и сервисах собраны на официальном туристическом портале Visit-Petersburg ru. Здесь можно найти информацию о специально оборудованном транспорте, волонтерской помощи и других важных услугах.

Развитие инклюзивного туризма в Петербурге — это не просто выполнение государственных программ, а последовательная работа по созданию города, который открыт и комфортен для каждого.