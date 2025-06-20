Петербург станет центром медицинского туризма для мужчин

Санкт-Петербург планирует усилить свои позиции на рынке медицинского туризма, сделав акцент на услугах для мужского здоровья. Эта тема стала ключевой на специализированной конференции, прошедшей в «Невской ратуше». Мероприятие объединило экспертов из сферы медицины и туризма для обсуждения перспектив развития этого направления.

Организаторами выступили Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга совместно с ведущими медицинскими учреждениями города, включая Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова. Заместитель председателя комитета Нана Гвичия и проректор университета Алексей Силин отметили важность объединения усилий медицинских и туристических организаций для создания комплексных предложений.

Программа конференции включала три основных блока. Первый был посвящен современным подходам к профилактике и диагностике заболеваний, включая генетические исследования и инновационные методы лечения. Второй блок сосредоточился на возможностях развития медицинского туризма в городе, а третий — на междисциплинарных аспектах мужского здоровья с участием специалистов разных медицинских направлений.

Особое внимание участники уделили необходимости создания единой системы взаимодействия между клиниками, санаториями и туристическими компаниями. Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма, созданное в 2018 году, может стать ключевым звеном в этой работе. Именно Петербург первым в России законодательно закрепил понятие «медицинский туризм», что дает городу преимущества в развитии этого направления.

С каждым годом все больше пациентов из других регионов и стран выбирают медицинские учреждения Северной столицы для диагностики и лечения. Развитие специализированных программ для мужского здоровья позволит не только увеличить поток медицинских туристов, но и повысить качество услуг за счет обмена лучшими практиками между специалистами.

Эксперты уверены, что комплексный подход к мужскому здоровью, сочетающий достижения современной медицины и комфортные условия для пациентов, сделает Петербург привлекательным направлением для тех, кто заботится о своем благополучии и качестве жизни.