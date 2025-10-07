Петербург станет столицей российского экскурсионного сообщества

Санкт-Петербург готовится принять знаковое событие в сфере туризма — Первый Всероссийский форум экскурсоводов, который объединит гидов, переводчиков, музейных сотрудников и методистов со всей страны. Мероприятие, инициированное Комитетом по развитию туризма северной столицы вместе с Городским туристско-информационным бюро, пройдет с 21 по 23 октября, собрав профессионалов туриндустрии для выработки новых стандартов качества обслуживания.

Как отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич, создание такой профессиональной площадки особенно актуально для города, ежегодно принимающего свыше 10 миллионов путешественников. «Мы ожидаем участие сотен специалистов, которые объединят опыт ведущих экспертов и выработают эффективные решения для развития индустрии гостеприимства. Уверен, форум станет катализатором позитивных изменений в отрасли», — подчеркнул он.

Деловая программа форума откроется пленарным заседанием в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина с участием признанных экспертов туристической отрасли. Второй день будет посвящен практическим занятиям: круглым столам, мастер-классам и открытым лекциям, где обсудят создание авторских экскурсий, правовые аспекты деятельности, маркетинг и продвижение услуг.

Завершающий день мероприятия предложит участникам познакомиться с разнообразными экскурсионными маршрутами Санкт-Петербурга и его окрестностей. В программу войдут изучение современной туристской географии города, визит в Кронштадт, знакомство с практиками инклюзивного туризма, посещение завода «Русские самоцветы» с мастер-классом и экскурсия в Музей железных дорог России. Каждый маршрут разработан не только для демонстрации культурного наследия региона, но и для передачи практических знаний, применимых в профессиональной деятельности.

Руководитель Городского туристско-информационного бюро Яна Макшина обратила внимание на рост турпотока в Санкт-Петербурге почти на 10% за девять месяцев 2025 года и особую значимость повышения квалификации специалистов. «Северная столица лидирует в России по количеству аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков — в городе работает 2 661 квалифицированный специалист. В рамках мероприятия мы обсудим вопросы аттестации, представим успешные кейсы и рассмотрим перспективы развития новых туристских маршрутов», — добавила она.

Ознакомиться с подробной программой события можно на официальном сайте экскурсфорум рф. Участникам предоставляется возможность выбора формата участия: присоединиться к онлайн-трансляциям ключевых мероприятий или лично присутствовать на форуме, пройдя предварительную регистрацию.