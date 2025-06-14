Петербург расцвел: яркие события на Кронверкской набережной

В праздничные дни Северная столица превратилась в настоящий праздник цветов и музыки. Впервые в истории города на Кронверкской набережной и в Петропавловской крепости одновременно прошли два масштабных события – Фестиваль цветов и Парад духовых оркестров. Торжественное открытие началось с традиционного выстрела сигнальной пушки, после чего по набережной двинулась красочная процессия.

Главными героями шествия стали шесть тематических платформ, украшенных живыми цветами. Каждая из них была посвящена знаковым событиям и символам Петербурга. Особое внимание привлекла композиция в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – дань памяти героям, защитившим страну. Не менее зрелищными оказались платформы, посвященные легендарному крейсеру «Аврора», первому электрическому трамваю, футбольному клубу «Зенит», Ленинградскому зоопарку и балету «Щелкунчик» Петра Чайковского.

Историческая тематика фестиваля была выбрана не случайно – 2025 год богат на юбилеи. Помимо 80-летия Победы, петербуржцы отмечают 100 лет со дня основания «Зенита», 145-летие первого трамвая, 160-летие зоопарка и 185-летие великого композитора Чайковского. Эти даты нашли отражение не только в цветочных композициях, но и в насыщенной культурной программе.

Помимо платформ, в колонне участвовали конные экипажи с цветочными украшениями, модели в необычных нарядах из живых растений и артисты цирка, развлекавшие публику. Движение процессии сопровождалось выступлениями духовых оркестров, создававших праздничную атмосферу. После прохода по набережной участники направились через Иоанновский мост обратно в крепость, где на Соборной площади развернулась основная часть фестиваля.

Гости праздника могли не только полюбоваться цветочными инсталляциями, но и сфотографироваться с артистами, которые охотно позировали и общались с публикой. Фестиваль продолжится до 15 июня, предлагая посетителям мастер-классы по флористике, концерты и тематические выставки.

Этот масштабный проект стал новым шагом в развитии городских традиций. По словам организаторов, подобные мероприятия не только украшают город, но и напоминают о его богатой истории, объединяя поколения в едином праздничном порыве.

Как Петербург праздновал День России: От Руси до России