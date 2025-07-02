Петербург расширяет зелёные зоны: новые территории для отдыха и экологии

Санкт-Петербург сделал важный шаг в развитии городской экосистемы. Губернатор Александр Беглов подписал изменения в закон о зелёных насаждениях, благодаря которым в городе появится 151 новая природная территория. Это решение позволит увеличить общее количество зелёных зон до 7927 по всему городу.

Согласно обновлённому законодательству, новые территории включат 91 зону городского значения, 52 местного значения и 7 резервных участков для будущего озеленения. Важно отметить, что все 18 районов Северной столицы получат дополнительные зелёные пространства. Общая площадь озеленённых территорий увеличится на 297 гектаров, что сравнимо с площадью 415 футбольных полей.

«Зелёные насаждения — это не только «лёгкие» нашего города, но и важные рекреационные пространства для петербуржцев, — отметил Александр Беглов. — Согласно стратегии развития, к 2030 году они должны занимать 30% городской территории».

Принятые поправки не просто увеличивают количество зелёных зон, но и уточняют их статус. Это позволит более эффективно организовывать их охрану и благоустройство. Законодательное собрание Петербурга окончательно утвердило эти изменения 25 июня, подчеркнув важность экологического баланса для промышленного мегаполиса.

Расширение зелёного фонда особенно значимо для крупного города с развитой промышленностью. Новые территории создадут дополнительные возможности для отдыха горожан и улучшат экологическую обстановку, делая Петербург более комфортным для жизни.