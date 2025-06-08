Петербург прощается с уличной торговлей: что изменится с июля 2025 года

С наступлением лета в Северной столице вступит в силу запрет на разносную торговлю. Это значит, что привычные продавцы с тележками и сумками исчезнут у станций метро, в парках и на центральных улицах. Власти объясняют нововведения мерами безопасности, но горожане и эксперты сомневаются в эффективности таких ограничений.

Где нельзя будет торговать?

Согласно новым правилам, уличная торговля окажется под запретом в радиусе ста метров от станций метрополитена, вблизи школ, больниц, культурных учреждений и остановок транспорта. Также продавцов не будет на пешеходных улицах, набережных и в парках. Даже арки и подземные переходы попали в список запрещённых мест.

Законные и нелегальные продавцы

Оказывается, торговля с рук может быть абсолютно легальной — для этого достаточно оформить статус индивидуального предпринимателя. Однако, по оценкам экспертов, лишь малая часть уличных торговцев работает официально. Большинство действуют без разрешений, не платят налоги и не соблюдают санитарные нормы.

Особое беспокойство вызывает судьба пожилых людей, которые продают овощи и фрукты с собственных участков. Хотя формально они не относятся к разносной торговле, теперь им придётся искать специально отведённые места на рынках. Власти заверяют, что такие точки есть, но будут ли они удобны для продавцов и покупателей — вопрос открытый.

Кого затронут изменения?

Под удар могут попасть не только нелегальные торговцы, но и предприниматели, которые честно вели свой бизнес. Например, производители сувениров и праздничной атрибутики лишатся ключевых точек сбыта — ведь их продукцию обычно покупают impulsively в местах скопления людей.

Эксперты предупреждают: запрет не решит проблему, а лишь загна́ет её в тень. Нелегальная торговля никуда не исчезнет — продавцы будут продолжать работать, но теперь ещё активнее скрываться от проверок.

Мнение горожан

Реакция петербуржцев на нововведения неоднозначна. Кто-то радуется, что улицы станут чище и свободнее от навязчивых торговцев. Другие переживают за тех, для кого такая торговля — единственный способ заработать. Третьи и вовсе удивляются: «Разве раньше это было разрешено?»

Остаётся надеяться, что власти найдут баланс между порядком и возможностями для малого бизнеса. Пока же ясно одно — привычный облик уличной торговли в Петербурге скоро изменится.