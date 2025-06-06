Петербург продолжает расселять очередников: новые квартиры для нуждающихся

С начала 2025 года в Санкт-Петербурге более 700 семей, стоявших в очереди на улучшение жилищных условий, получили новые квартиры. Северная столица по-прежнему остается одним из лидеров в России по объему финансирования жилищных программ.

Как сообщает Жилищный комитет города, приоритет при распределении жилья отдается наиболее социально незащищенным категориям граждан. В первую очередь квартиры предоставляются детям-сиротам, семьям с детьми-инвалидами, многодетным семьям и участникам боевых действий. При этом город продолжает расселять и тех, кто состоит в общей очереди.

За последние пять лет количество очередников сократилось почти вдвое. Только в прошлом году 2,5 тысячи семей получили долгожданные квартиры, а еще около 6 тысяч воспользовались социальными выплатами для приобретения собственного жилья.

По данным на текущий год, помимо 700 предоставленных квартир, более 2,2 тысячи петербуржцев получили государственную поддержку в виде субсидий на покупку жилья. Такие меры позволяют городу последовательно решать жилищные проблемы граждан и сокращать очередь нуждающихся.

Санкт-Петербург демонстрирует стабильные результаты в обеспечении жильем социально незащищенных слоев населения. Комплексный подход, сочетающий предоставление готового жилья и финансовую поддержку для его приобретения, делает городскую программу одной из самых эффективных в стране.

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