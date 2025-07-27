Петербург продолжает изнывать от рекордного зноя

Санкт-Петербург в ближайшие дни не получит передышки от аномальной жары. По прогнозам метеорологов, даже кратковременные дожди не смогут существенно снизить температуру воздуха. Как пояснил эксперт центра «Фобос» Михаил Леус, в начале недели регион окажется под влиянием атмосферного фронта, что приведёт к локальным грозам. Однако уже со вторника в городе снова установится сухая и необычно жаркая погода.

Пик зноя ожидается в середине недели, когда столбики термометров поднимутся до +33 градусов. В четверг и пятницу возможны новые грозовые ливни, но они не принесут желанной прохлады. Температурный фон останется на 4-5 градусов выше климатической нормы. В выходные показатели немного снизятся, но всё равно будут держаться на отметке около +28 градусов.

Напомним, что текущая жара уже побила несколько рекордов. 25 июля в Северной столице зафиксировали +31,3 градуса, что стало новым максимумом этого года. Ранее рекордным значением считались +31,2 градуса, отмеченные 13 июля. Из-за экстремальных температур городские власти организовали раздачу питьевой воды в метро на самых загруженных станциях.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Москве, где температура также превышает сезонные нормы. В середине недели воздух в столице прогреется до +31 градуса. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни жителям обеих столиц следует избегать длительного пребывания на солнце и соблюдать питьевой режим.