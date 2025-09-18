Петербург приглашает друзей: грандиозный фестиваль культуры и наследия

С 9 по 12 октября 2025 года Санкт-Петербург станет площадкой для четвертого ежегодного фестиваля «Друзья Петербурга», организованного при поддержке ПАО «Газпром». Мероприятие, проводимое с участием Президентского фонда культурных инициатив, превратит город в огромное культурное пространство с более чем 250 бесплатными событиями на 45 площадках. Гостей ждут выставки, творческие мастерские, экскурсии и культурные медиации, доступные всем жителям и гостям города.

Тематикой фестиваля в этом году станет развитие креативных индустрий, которые формируют культурный ландшафт Северной столицы и определяют ее будущее. ПАО «Газпром» вносит значительный вклад в эту область, поддерживая сохранение исторического наследия и создавая новые возможности для развития городской среды.

Центральной площадкой события станет многофункциональный комплекс «Лахта Центр», где разместится специальная инсталляция. Художественно-исследовательская экспозиция, созданная архитектором Сергеем Мешалкиным при участии студентов и молодых специалистов, раскроет зрителю многогранность петербургской культуры. Инсталляция расскажет о синтезе традиций и инноваций, о роли горожан в создании уникального культурного пространства и о любви к Петербургу.

В основе экспозиции — история ключевых проектов, реализованных при поддержке ПАО «Газпром»: от воссоздания корабля «Полтава» и реставрации объектов в Царском Селе и Русском музее до создания современных общественных пространств. Посетители смогут проследить путь от замысла к воплощению и увидеть, как наследие обретает современное звучание благодаря новым технологиям и искренней вовлеченности участников.

В дни фестиваля откроются двери обычно закрытых для публики объектов: архитектурных бюро, музейных фондов и реставрационных мастерских. Бесплатный доступ будет предоставлен к памятникам культуры, восстановленным при участии компании: Церкви Воскресения Христова, залам Екатерининского дворца, Кунсткамере, Эрмитажу и Ботаническому саду. Особые мероприятия пройдут на Новой сцене Александринского театра.

Отдельное внимание уделено программе для семей с детьми. В Русском музее, Петропавловской крепости и других культурных институциях пройдут творческие мастер-классы и игровые занятия, направленные на формирование интереса к культуре с раннего возраста и вовлечение молодого поколения в диалог о будущем города.

Важнейшей составляющей фестиваля остается участие горожан. В этом году в команду проекта вошли более 250 волонтеров и культурных медиаторов, прошедших специальную подготовку. Они помогут гостям ориентироваться в насыщенной программе мероприятий, создавая атмосферу открытости и гостеприимства.