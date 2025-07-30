Петербург преображается: горожане выбрали 14 территорий для обновления

Жители Северной столицы активно участвуют в формировании комфортной городской среды. В рамках возобновлённой программы «Твой бюджет. Благоустройство. Комфортный Петербург» петербуржцы определили 14 общественных пространств, которые преобразятся в ближайшие два года.

С апреля 2025 года горожане предлагали идеи по улучшению своих районов и голосовали за наиболее интересные проекты. Как отметил губернатор Александр Беглов, все инициативы прошли тщательную экспертизу, а финальный выбор сделали сами жители. «Мы продолжим обсуждать детали проектов с петербуржцами на всех этапах — от разработки концепции до реализации», — подчеркнул глава города.

Среди отобранных территорий — разнообразные по назначению и местоположению объекты. В Выборгском районе появится специализированная площадка для выгула собак на Лиственной улице. Кировский район ждёт обновления сквера, а в историческом посёлке Усть-Ижора благоустроят мемориальную зону у братской могилы воинов Великой Отечественной войны. Центральный район получит обновлённый сквер на 9-й Советской улице, а жители Кронштадта и Сестрорецка — благоустроенные территории у домов на улицах Гидростроителей и Токарева соответственно.

На реализацию каждого проекта выделяется до 20 миллионов рублей. Эти средства позволят создать новые зоны отдыха, спортивные площадки, тематические пространства и другие объекты, делающие городскую среду более удобной и привлекательной.

Программа «Твой бюджет» работает в Петербурге с 2016 года и уже доказала свою эффективность. Благодаря ей в разных районах города появились веломаршруты вдоль Фонтанки и на Васильевском острове, скейт-парк в Приморском районе, сквер «Осенний марафон» на Васильевском острове и рекреационные зоны на побережье Финского залива.

Параллельно в городе продолжается реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В 2025 году в голосовании на портале «Госуслуги» приняли участие 624 тысячи петербуржцев — на 24 тысячи больше, чем годом ранее. Первым результатом этой программы стал обновлённый сквер на пересечении улиц Некрасова и Маяковского, где появились новые зелёные насаждения, современные малые архитектурные формы и игровые площадки.

Активное участие жителей в преобразовании городского пространства демонстрирует растущую гражданскую сознательность и заинтересованность в создании комфортных условий жизни. В ближайшие годы Петербург ждёт значительное обновление общественных территорий, которое сделает город ещё более удобным для жизни, работы и отдыха.