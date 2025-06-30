Петербург порадует теплом перед дождливой неделей

В ближайшие дни жителей Северной столицы ждёт приятный сюрприз от природы — температура воздуха поднимется до +25 градусов. Однако насладиться по-настоящему летней погодой петербуржцам удастся недолго: уже в середине недели в регион вернутся дожди.

По словам метеорологов, влияние нынешнего циклона скоро ослабнет, и в городе установится сухая погода. Но расслабляться не стоит — уже в ночь с 3 на 4 июля над Петербургом нависнет новый атмосферный фронт, который принесёт осадки. А следом за ним, к 6 июля, ожидается ещё один циклон.

Температурный режим в эти дни будет достаточно комфортным. После кратковременного потепления до +25 градусов столбики термометров опустятся до +20°C. Особое внимание синоптики советуют обратить на 3 июля, когда в регионе возможны не только дожди, но и грозы. Ночью температура составит +14..16°C, днём — +19..21°C при слабом ветре.

Хорошая новость — в ближайшие двое суток опасных погодных явлений не ожидается. Как сообщают в гидрометцентре, для Петербурга и Ленинградской области действует зелёный уровень опасности.

Сегодня, 30 июня, в городе продолжаются кратковременные дожди, которые к обеду должны прекратиться в большинстве районов. Вторая половина дня порадует горожан переменной облачностью с периодами прояснения.

Таким образом, у петербуржцев есть несколько дней, чтобы успеть насладиться тёплой погодой перед очередной серией дождей. Метеорологи рекомендуют планировать пикники и выезды на природу именно на эти дни, пока циклоны не вернули в регион привычную для лета дождливую погоду.

Петербург готовится к коротким дождям перед долгожданным потеплением