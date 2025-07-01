Петербург погрузится в атмосферу Достоевского

В этом году город на Неве в шестнадцатый раз отметит День Достоевского – масштабное культурное событие, посвящённое жизни и творчеству великого русского писателя. Музеи, библиотеки и театры подготовили насыщенную программу, которая позволит петербуржцам и гостям города по-новому взглянуть на наследие классика.

Торжества начнутся с памятной церемонии возложения цветов в Некрополе Мастеров искусств, где покоится Фёдор Михайлович. Государственный музей городской скульптуры приглашает на эксклюзивную экскурсию, раскрывающую связь между реальными историческими личностями и персонажами произведений писателя.

Главный организатор праздника – Литературно-мемориальный музей Достоевского – представит несколько уникальных проектов. Гости смогут принять участие в интерактивной программе «Лексикон Достоевского», открывающей слова, вошедшие в русский язык благодаря писателю. На улицах города развернётся спектакль «Достоевский маскарад», а любители пеших прогулок смогут отправиться по специально разработанным маршрутам, повторяющим пути героев «Преступления и наказания» и «Идиота».

Музей «Разночинный Петербург» предложит совершить путешествие во времени – от последней квартиры писателя до Семёновского плаца, места драматических событий в судьбе Достоевского. В музее-квартире Некрасова расскажут о сложных взаимоотношениях двух литературных гениев и истории публикации первого романа Достоевского.

Особый интерес представляет театрализованная игра «Суд над Раскольниковым», где участникам предстоит взять на себя роли персонажей и заново осмыслить мотивы преступления героя. Актёры Небольшого драматического театра представят иммерсивный спектакль, позволяющий буквально пройти по следам Раскольникова и увидеть Петербург его глазами.

В библиотеках города откроются тематические выставки, включая экспозицию иллюстраций к произведениям писателя. Посетители смогут познакомиться с редкими изданиями и принять участие в литературных играх, раскрывающих многогранность творчества Достоевского.

Этот праздник давно перерос рамки обычного музейного события, став важной частью культурной жизни Петербурга. Он не только сохраняет память о великом писателе, но и делает его творчество ближе и понятнее современному читателю.

День Достоевского 2025: Подробная программа в Петербурге

Санкт-Петербург: экскурсии для знатоков