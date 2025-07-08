Петербург планирует ввести налоги на такси и каршеринг

Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность введения специальных налогов для сервисов такси и каршеринга. Как заявил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский в интервью телеканалу «Санкт-Петербург», эта мера позволит пополнить городской бюджет за счёт компаний, зарегистрированных в других регионах, но активно использующих местную инфраструктуру.

Основная идея инициативы заключается в том, что сервисы, эксплуатирующие дорожную сеть мегаполиса, должны участвовать в её содержании. «Если мы найдём способ взимать налоги с операторов самокатов, тот же принцип можно применить и к аренде автомобилей», — пояснил Бельский. Он отметил, что многие водители такси работают в Петербурге на машинах с номерами других субъектов Федерации, а значит, налоги от их деятельности поступают не в городскую казну.

Парламентарии также изучают возможность распространения этой практики на службы доставки. «Мы ничего не получаем от их деятельности, хотя нагрузка на инфраструктуру есть. Ведётся серьёзная работа в этом направлении. Если закон будет принят на федеральном уровне, у города появятся дополнительные средства для решения актуальных задач», — добавил спикер.

Пока предложение о налогообложении каршеринга находится на стадии обсуждения. В Ленинградской области аналогичный законопроект уже прошёл первое чтение — он предполагает ежегодный сбор в размере 10 тысяч рублей за каждый автомобиль, используемый в сервисе краткосрочной аренды. Для реализации этой инициативы потребуется создать специальную систему учёта компаний, занимающихся каршерингом.

Что касается кикшеринга (аренды электросамокатов), здесь также планируется ввести дифференцированную систему налогообложения. Размер платежей может увеличиваться в зависимости от количества нарушений, зафиксированных при использовании самокатов. В перспективе за серьёзные аварии с участием арендованных средств передвижения операторам могут назначить штрафные санкции в виде 200% от базовой ставки налога.

Эти меры призваны не только пополнить бюджет, но и повысить ответственность компаний за безопасность своих услуг. Окончательные решения будут приниматься после согласования со Смольным и на федеральном уровне.