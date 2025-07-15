Петербург пересаживается на электробусы с российскими технологиями

Уже в октябре 2025 года на улицах Северной столицы появятся первые из 100 новых электробусов МАЗ-303Е23, полностью укомплектованных отечественными комплектующими. Особенность этой партии — использование аккумуляторов и электроники производства петербургской компании «Системы автономной энергии» (группа «Итэлма»).
Технологический прорыв
Каждый электробус оснащён:
— Литий-никель-марганец-кобальт-оксидной батареей (440 кВт•ч)
— Запасом хода 250+ км без дневной подзарядки
— Полным комплектом силовой электроники местного производства
Почему именно МАЗ?
Среди пяти участников тендера (включая КАМАЗ и «Группу ГАЗ») минское предложение показало наилучшее соотношение цены и качества. Важно, что проект полностью локализован в рамках Союзного государства — все компоненты производятся в России и Беларуси.
Уже на тестах
Пилотный образец с апреля успешно работает на 76-м маршруте, доказав свою эффективность в городских условиях. Ранее электробус презентовали на выставке «Электротранспорт» и фестивале «ТранспортФест–2025».
Экспертное мнение
Антон Мухин (гендиректор САЭ):
«Наши батареи и электроника создаются в Пушкине. Особенно ценно, что они будут работать на благо родного города».
Александр Ситов (глава Комитета по промышленной политике):
«Этот проект — доказательство, что Петербург способен создавать конкурентоспособные транспортные решения».
Что дальше?
Полная поставка 100 электробусов завершится к январю 2026 года. Это существенно обновит городской парк и снизит экологическую нагрузку — важный шаг к «зелёному» транспорту будущего.
Для пассажиров новинка означает:
— Бесшумный и комфортный проезд
— Отсутствие вредных выбросов
— Увеличенный интервал между зарядками
Петербург продолжает курс на технологический суверенитет, доказывая, что современный транспорт может и должен производиться в России.