Петербург пересаживается на электробусы с российскими технологиями

Уже в октябре 2025 года на улицах Северной столицы появятся первые из 100 новых электробусов МАЗ-303Е23, полностью укомплектованных отечественными комплектующими. Особенность этой партии — использование аккумуляторов и электроники производства петербургской компании «Системы автономной энергии» (группа «Итэлма»).

Технологический прорыв

Каждый электробус оснащён:

— Литий-никель-марганец-кобальт-оксидной батареей (440 кВт•ч)

— Запасом хода 250+ км без дневной подзарядки

— Полным комплектом силовой электроники местного производства

Почему именно МАЗ?

Среди пяти участников тендера (включая КАМАЗ и «Группу ГАЗ») минское предложение показало наилучшее соотношение цены и качества. Важно, что проект полностью локализован в рамках Союзного государства — все компоненты производятся в России и Беларуси.

Уже на тестах

Пилотный образец с апреля успешно работает на 76-м маршруте, доказав свою эффективность в городских условиях. Ранее электробус презентовали на выставке «Электротранспорт» и фестивале «ТранспортФест–2025».

Экспертное мнение

Антон Мухин (гендиректор САЭ):

«Наши батареи и электроника создаются в Пушкине. Особенно ценно, что они будут работать на благо родного города».

Александр Ситов (глава Комитета по промышленной политике):

«Этот проект — доказательство, что Петербург способен создавать конкурентоспособные транспортные решения».

Что дальше?

Полная поставка 100 электробусов завершится к январю 2026 года. Это существенно обновит городской парк и снизит экологическую нагрузку — важный шаг к «зелёному» транспорту будущего.

Для пассажиров новинка означает:

— Бесшумный и комфортный проезд

— Отсутствие вредных выбросов

— Увеличенный интервал между зарядками

Петербург продолжает курс на технологический суверенитет, доказывая, что современный транспорт может и должен производиться в России.