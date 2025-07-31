Петербург пересаживает госуслуги на новые «Газели»

Санкт-Петербург обновил парк мобильных многофункциональных центров, заменив устаревшие автомобили на современные микроавтобусы «Газель Next». Как сообщили в городской администрации, новые мобильные офисы созданы с учетом многолетнего опыта работы и полностью на российской технологической базе, что соответствует стратегии импортозамещения.

Первые передвижные МФЦ появились в Северной столице еще 14 лет назад, обслуживая жителей отдаленных районов, где нет стационарных отделений. «Обновление автопарка – это не просто замена транспорта, а существенное повышение качества услуг для горожан, – пояснили в Смольном. – Каждый новый мобильный центр разработан специально для нужд петербуржцев с учетом накопленного опыта выездного обслуживания».

График работы передвижных офисов можно уточнить на «Портале госуслуг Петербурга», при этом обязательна предварительная запись через социальные сети или по телефону. Напомним, что в 2021 году в Выборгском районе уже был опробован формат мобильного МФЦ с двумя рабочими окнами, показавший свою эффективность.

Новые «Газели» оснащены всем необходимым для оказания широкого спектра государственных и муниципальных услуг. Этот шаг позволит сделать административные процедуры еще более доступными для жителей всех районов города, включая те, где строительство стационарных центров пока не планируется.